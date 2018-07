Trupa Am Fost La Munte Si Mi-a Placut ajunge in orasul de pe Bega pentru prima oara

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 13 iunie, in intervalul 9-15, se va lucra pentru conectarea la rețeaua existenta a unei conducte noi de apa, la intersecția strazilor Calea Șagului și Ovidiu Cotruș. Lucrarea marcheaza finalizarea unei investiții in valoare de aproximativ 1,4 milioane lei, finanțata din fondurile…

- Marele actor Dorel Visan este invitat la evenimentul „Eternul Eminescu” care va avea loc joi, in 14 iunie, de la ora 21.00.Recitalul de muzica și poezie are loc in Parcul Eminescu, cu ocazia implinirii a 129 ani de la moartea marelui poet național Mihai Eminescu. Alaturio de Dorel Visan,…

- Galele finale vor avea loc sambata, 9 iunie, incepand cu ora 19, la Sala Olimpia („Constantin Jude”). La concurs participa și perechea din Timișoara formata din Sebastian Alin Zicoane Heler și Anca Copos, campioni naționali ai Romaniei, reprezentanții țarii la acest Campionat European, cu…

- Protestul, organizat de „Inițiativa Timișoara”, este programat sa se desfașoare duminica, 3 iunie, de la ora 20, in Piața Operei din Timișoara. „Decizia CCR a generat un precedent legal foarte grav, reconfigurand sistemul de putere din Romania. Astfel, Curtea Constituționala devine…

- Polițiștii din Lugoj l-au depistat pe tanar in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, fiind sub influența bauturilor alcoolice. S-a intamplat marți, la ora 8:30, pe strada Primaverii din Lugoj. „Intrucat barbatul emana halena alcoolica, polițiștii au procedat la testarea…

- Arad. Conform informațiilor de la locul accidentului, se pare ca totul s-a intamplat in centrul satului Julița, unde un autoturism in care se aflau doua persoane și care rula pe carosabil s-a lovit de un alt autoturism care era parcat. In autoturismul parcat nu se afla nimeni. Dupa impact,…

- SC Delpack Invest SRL cu sediul in Timisoara, str Glad 51-53, anagajeaza: – camerista – femeie de servici – ospatar – ajutor ospatar – receptioner – curier receptie Relatii la sediul firmei sau telefon: 0256406080, 0769654338,…

- Cel puțin doua persoane au decedat, printre care și un roman, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un camion cu remorca in apropiere de orașul italian Torino, au anunțat autoritațile, potrivit postului Sky News. Printre persoanele decedate se numara și un mecanic…