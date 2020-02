Trump vrea sa taie cu 21% ajutoarele externe si programele de asistenta sociala, in bugetul pe 2021 Presedintele american Donald Trump va propune, luni, o reducere de 21% a ajutoarelor externe si restrangerea programelor de asistenta sociala, in proiectul de buget pentru anul fiscal 2021, potrivit unor oficiali de rang inalt din administratia sa.



Bugetul va include o majorare a fondurilor pentru contracararea riscurilor economice provenite din China si Rusia, dar si atragerea de fonduri prin tintirea unor economii de 2.000 de miliarde de dolari la nivelul programelor de cheltuieli obligatorii ale SUA, transmite Reuters.



Republicanul Trump a incercat si anul trecut sa reduca…

Sursa articol si foto: business24.ro

