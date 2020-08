Stiri pe aceeasi tema

- TikTok, rețea detinuta de compania chineza ByteDance, ar trebui vanduta inainte de jumatatea lunii septembrie pentru a putea continua sa functioneze in Statele Unite ale Americii, dupa cum a anunțat președintele Donald Trump. „Se va inchide pe 15 septembrie, daca Microsoft sau o alta companie nu va…

- Microsoft a postat pe blogul companiei un update cu privire la achizitia TikTok, in care anunta ca negocierile continua si ca cele doua parti ar putea ajunge la un acord pana pe 15 septembrie. In postare se arata ca reluarea negocierilor are loc dupa ce seful companiei, Satya Nadella si presedintele…

- Discuțiile dintre Microsoft și compania-mama a TikTok-ului, ByteDance, au fost oprite dupa ce președintele Donald Trump și-a exprimat opoziția fața de acord. Insa, reprezentanții TikTok susțin ca aceasta aplicație va ramane in SUA pentru mult timp. In timp ce negocierea nu pare sa fi fost anulata, se…

- Povestea platformei sociale dezvoltate de chinezii de la ByteDance in Statele Unite a avut sambata parte de un “twist” demn de un thriller. Aflata la un pas sa cumpere TikTok, Microsoft a pus, brusc, pauza negocierilor. Decizia gigantului american a fost determinata de o declaratie, facuta tot ieri,…

- BUCUREȘTI, 1 aug - Sputnik. Donald Trump a anunțat ca intenționeaza sa interzica aplicația TikTok a companiei chineze in SUA, anunța presa americana. "In ceea ce privește TikTok, il vom interzice in SUA", a declarat Trump, fiind citat de publicația Hill, transmite RIA. Trump a spus ca ar putea…

- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca va interzice in Statele Unite reteaua de socializare TikTok, din cauza suspiciunilor ca poate fi folosita de serviciile de informatii chineze, potrivit News.ro„In ceea ce priveste TikTok, ii interzicem in Statele Unite”, a declarat Donald Trump, in timp…

- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca va interzice in Statele Unite reteaua de socializare TikTok, suspectata de Washington ca poate fi folosita de serviciile de informatii chineze, potrivit AFP.

- Londra este una dintre posibilele locatii analizate de companie, dar nu a fost luata inca o decizie, a spus sursa. Nu este clar care sunt celelalte locati luate in considerare, dar compania a facut angajari agresive in California, in acest an, inclusiv pe Kevin Mayer, fost director la Walt Disney, pentru…