- Presedintele american Donald Trump a declarat ca fiul sau s-a intalnit cu oficiali rusi in 2016 pentru a obtine informatii despre Hillary Clinton, afirmand ca acestu luru este "complet legal" si se practica frecvent in politica, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a negat ca ar fi stiut despre intrevederea intre membri ai echipei sale de campanie si oficiali rusi, care a avut loc in 2016 la Trump Tower si in urma careia rusii s-au oferit sa furnizeze informatii compromitatoare despre Hillary Clinton, relateaza Reuters.

- Fostul avocat al președintelui SUA, Michael Cohen, a declarat ca Donald Trump știa in avans de intrevederea din 2016, in urma careia rușii s-au oferit sa furnizeze informații compromițatoare despre Hillary Clinton, susțin surse citate de CNN, potrivit Mediafax.

- Londra, 14 iul /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump s-a intrebat, sambata, de ce administratia lui Barack Obama nu a actionat in legatura cu acuzatiile privind presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016, noteaza Reuters. Vineri, un…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel au discutat miercuri, la Bruxelles, in marginea summitului NATO, la cateva ore dupa ce liderul american criticase cu virulenta Germania pentru dependenta energetica de Rusia si cheltuielile de aparare pe care le considera insuficiente,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca persoanele care intra ilegal in Statele Unite ar trebui deportate imediat inapoi in tara de unde au venit, fara niciun proces juridic, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si-a aparat din nou, marti, extrem de controversata politica de despartire a familiilor de migranti, afirmand ca aceasta este singura optiune posibila pentru a lupta eficient impotriva imigratiei clandestine, potrivit AFP si Reuters. "Eu nu vreau sa fie…

- Donald Trump a spus ca rapperul Jay-Z a folosit un limbaj injurios la un eveniment la care acesta a fost invitat in 2016 de rivala sa in alegerile prezidențiale, Hillary Clinton. Președintele american a precizat și ca el atrage un numar mai mare de oameni la evenimente decat artistul.