- Presedintele american Donald Trump, care implineste duminica varsta de 74 de ani, a respins duminica suspiciunile privind forma sa fizica sau eventuale probleme de sanatate, dupa aparitia unor imagini in care el este vazut coborand de pe o scena cu pasi ezitanti, potrivit AFP. Liderul de la Casa…

- Presedintele american Donald Trump a tinut sambata un discurs in fata absolventilor Academiei Militare a SUA din West Point, promitandu-le ca datoria lor va fi sa apere "interesele vitale ale Americii", nu sa lupte in "razboaie nesfarsite" in locuri indepartate, transmite Reuters.Trump a anuntat…

- Un alt anunț șocant al președintelui Statelor Unite ale Americii. Donald Trump a anunțat ce medicament ia, preventiv, pentru tratarea Covid-19. Liderul de la Casa Alba n-a ținut cont ca inclusiv profesioniștii din adminstrația sa privesc cu rezerve eficiența medicamentului in tratarea infecției cu noul…

- Președintele american Donald Trump a spus ca știe destul de bine ce face Kim Jong Un și ca spera ca acesta este bine, declarația venind dupa mai multe zile de speculații privind starea de sanatate a liderului nord-coreean, transmite Reuters. ”Nu va pot spune tot”, a raspuns Trump…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a urat marti "mult noroc" liderului nord-coreean Kim Jong Un, subliniind in acelasi timp ca zvonurile despre eventualele probleme de sanatate ale acestuia nu au fost confirmate, scrie AFP. "Vreau doar sa ii spun lui Kim Jong Un ca ii doresc mult noroc", a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca principalele tari producatoare de petrol in frunte cu OPEC si Rusia, sunt "aproape sa ajunga la un acord" pentru a sprijini preturile, noteaza AFP preluat de agerpres. "Sunt aproape sa ajunga la un acord, vom sti in curand despre ce este vorba",…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a esuat in modul de a gestiona pandemia cu noul coronavirus, acuzand totodata organizatia ca este ''foarte China-centrica'', relateaza marti dpa. Liderul de la Casa Alba s-a facut astfel,…