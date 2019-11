Donald Trump a dat asigurari vineri ca armata chineza nu a intervenit pentru a reprima manifestatiile pro-democratie in teritoriul semiautonom Hong Kong doar pentru ca el i-a cerut acest lucru omologului sau chinez, relateaza AFP.



"Fara mine, Hong Kong-ul ar fost spulberat in 14 minute. El (Xi Jinping) are un milion de soldati pe pozitie in exteriorul Hong Kong care nu merg acolo doar pentru ca i-am cerut eu", a declarat presedintele american pe canalul Fox News.



Liderul de la Casa Alba a dat asigurari ca a pus in balanta acordul dintre Beijing si Washington, inca in negociere,…