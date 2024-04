Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a urmarit luni cum se face istorie intr-o sala de judecata din Manhattan, martor auster la propriul proces penal, primul de acest fel al unui fost presedinte american, transmite AFP. Magnatul republican a asistat cu o privire imbufnata la deschiderea dezbaterilor intr-o sala cu vopsea scorojita…

- Allen Weisselberg, in varsta de 76 de ani, care a inceput sa lucreze in urma cu 50 de ani ca expert contabil pentru tatal lui Donald Trump si care a fost directorul financiar al Trump Organization in perioada 2005-2021 a pledat vinovat de sperjur la inceputul lui martie. El a parasit tribunalul incatusat,…