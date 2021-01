Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o zi de haos care a zguduit America, presedintele in exercitiu Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel – rar – la ‘reconciliere’, condamnand un ‘atac odios’ asupra Capitoliului, informeaza AFP. Intr-o inregistrare video ce marcheaza o schimbare…

- Donald Trump a anunțat, intr-o declarație de presa, ca pe 20 ianuarie, ziua in care Joe Biden va fi investit in functia de președinte al SUA, „transferul de putere va fi facut in mod ordonat”, relateaza CNN. Președintele in exercițiu a dat publicitații un comunicat la scurt timp dupa ce Congresul SUA…

- "Este haos si trebuie sa se termine acum. (...) Ganditi-va ce zic copiii nostri, restul lumii. Trecem printr un moment intunecat al democratiei. Iata ca democrația noastra este fragila.„Acesta nu e un protest, este un asediu! Il somez pe Donald Trump sa iși respecte juramantul, sa apere Constituția…

- Președintele american Donald Trump a aprobat procesul de tranziție spre viitoarea administrație democrata, dupa ce inițial a contestat victoria in alegeri a contracandidatului sau, Joe Biden, transmit...

- Presedintele ales Joe Biden a afirmat, luni, ca ”multi alti oameni ar putea muri” daca presedintele Donald Trump va continua sa blocheze eforturile de a planifica transferul puterii, in timp ce pandemia de coronavirus se agraveaza, el adaugand ca nu va ezita sa se vaccineze, transmite Reuters, conform…

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, a declarat marti seara ca a initiat procedurile tranzitiei de putere, catalogand drept „jenant” refuzul presedintelui in functie, Donald Trump, de a-si recunoaste infrangerea electorala, scrie digi24.ro.

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP.Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda…