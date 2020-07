Stiri pe aceeasi tema

- Președintele celui mai puternic stat, adversar al maștii, afișandu-se mereu ”mandru ca un elefant”, cum scrie un ziarist american, a aparut cu masca dupa ce pandemia face victime tot mai numeroase in SUA. Donald Trump, in prima sa apariție purtand masca sanitara anti-coronavirus, a scris pe Twitter…

- Donald Trump s-a razgandit: „Purtatul maștii, un gest patriotic”. Liderul american a postat, ieri, pe pagina de Twitter prima fotografie in care promoveaza acest tip de protectie pe social media. Asta dupa ce in ultima perioada a facut declarații controversate in ceea ce privește coronavirusul.„Suntem…

- Presedintele SUA Donald Trump a sustinut luni ca purtarea unei masti este un gest ''patriotic'', dupa ce a a manifestat mult timp o atitudine ambigua cu privire la aceasta problema sensibila, relateaza AFP. ''Multi oameni spun ca este patriotic sa porti o masca atunci cand nu…

- Donald Trump refuza in continuare sa considere vcoronavirusul o amenințare reala asupra populației și nu dorește sa impuna purtarea obligatorie a maștlor de protecție. Președintele american susține ca boala „va diparea”, la fel cum a și aparut.

- Kanye West s-a razgandit: nu mai vrea sa fie președintele SUA! Pe data de 4 iulie, Ziua Americii, Kanye West a facut un anunț surprinzator pe Twitter. A spus ca va candida anul acesta la alegerile prezidențiale, sperand sa ii ia locul lui Donald Trump la Casa Alba. We must now realize the promise of…

- Presedintele american Donald Trump a distribuit pe Twitter un video in care mai multe persoane sunt vazute si auzite strigand 'white power' ('puterea albilor'), un slogan rasist al nationalistilor albi de extrema-dreapta, potrivit DPA. Postarea vine in contextul unei ample si intense…

- Emisarul american pentru Serbia si Kosovo, Richard Grenell, a declarat luni ca Belgradul si Pristina au acceptat o intalnire la Casa Alba pentru a incerca relansarea dialogului blocat de peste un an, noteaza AFP, citata de Agerpres. Reuniunea a fost anuntata pe Twitter de Richard Grenell,…

- Președintele SUA Donald Trump a anunțat ieri 7 mai pe Twitter: „Dupa cum știți, am desemnat ca aceasta zi (7 mai) sa fie Ziua Naționala de Rugaciune. Pe masura ce poporul nostru se vindeca, spiritul va fi ca niciodata mai...