FC Farul, Steaua, Dinamo si Rapid s-au duelat la editia a doua a Memorialului Dumitru Antonescu

Memorialul a fost organizat de Asociatia Old Boys FC Farul presedinte, Stelian Carabas , in parteneriat cu promotorul Adrian Troscenco. Echipa de veterani a FC Farul a ocupat locul patru. In acest an, pe 25 aprilie,… [citeste mai departe]