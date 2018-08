Stiri pe aceeasi tema

- "Ministerul Apararii si Casa Alba doreau sa organizeze o defilare in onoarea fostilor soldati americani si pentru a comemora centenarul Primului Razboi Mondial", a indicat intr-un comunicat colonelul Rob Manning. "Ne gandisem initial la 10 noiembrie 2018 pentru acest eveniment, dar am convenit…

- Campania pentru realegerea președintelui american Donald Trump in funcție a strans peste 88 de milioane de dolari in ultimele 18 luni, conform Comisiei Electorale Federale din Statele Unite, relateaza BBC, informeaza Mediafax.Suma stransa pana acum ii da un avantaj considerabil fața de orice…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a platit 400.000 de dolari pentru a obtine o întrevedere cu omologul sau american, Donald Trump, afirma surse citate de BBC News online. Banii au fost oferiti de intermediari angajati de Petro Porosenko, fiind încasati de Michael…

