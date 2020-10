Stiri pe aceeasi tema

- La noua zile dupa ce Donald Trump a fost testat pozitiv cu COVID, medicul sau, Sean Conley, a transmis ca presedintele indeplineste toate criteriile Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) pentru incetarea izolarii de siguranta, scrie BBC. "In aceasta seara, sunt bucuros sa anunt ca,…

- Donald Trump va participa luni în Florida la primul miting electoral dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus saptamâna trecuta, a anunțat vineri echipa sa de campanie, relateaza AFP. Sâmbata ar urma sa țina primul sau eveniment public la Casa Alba. Mitingul, care va avea loc…

- Presedintele american, Donald Trump, este ingrijit cu un tratament experimental impotriva COVID-19, anticorpi de sinteza, si are "moralul bun" chiar daca este obosit, a anuntat vineri medicul Casei Albe, noteaza AFP."In aceasta dupa-amiaza, presedintele este inca obosit, dar are o moralul…

- Intr-un comunicat emis in jurul aceleiasi ore, medicul presedintelui, Sean Conley, a declarat ca a primit confirmarea testelor pozitive joi seara. "Presedintele si prima Prima Doamna se simt amandoi bine in acest moment si intentioneaza sa ramana in Casa Alba pe perioada convalescentei", a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca un angajat al Casei Albe a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Conform lui Donald Trump, persoana infectata nu s-a aflat in apropierea președintelui american. ”Aceasta nu este o persoana cu care eram asociat”, a anuntat intr-o conferinta de presa,…

- Donald Trump se declara increzator cu privire la faptul ca Statele Unite vor avea vaccin anticoronavirus pana la alegerile din noiembrie. Presedintele este mai optimist decat expertii in Sanatate publica de la Casa Alba.

- Numarul persoanelor confirmate pozitiv pentru Covid-19 la nivel global a atins duminica dimineața pragul de 18 milioane. De asemenea, numarul deceselor a ajuns la aproape 700.000, scrie Mediafax.La nivel global, de la izbucnirea pandemiei si pana pe 2 august, a fost atins pragul de 18 milioane de imbolnaviri,…