- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau irakian Barham Saleh au convenit miercuri, la Davos, asupra necesitatii ca prezenta militara a Statelor Unite in Irak sa fie mentinuta, a comunicat Casa Alba, potrivit AFP. 'Cei doi lideri au cazut de acord asupra importantei de a continua cooperarea…

- 'Vom adauga cateva tari pe aceasta lista. Trebuie sa fim in siguranta. Tara noastra trebuie sa fie in siguranta', a afirmat Trump la Davos, in marja Forumului economic mondial, precizand ca numele acestor tari vor fi anuntate 'cat de curand'.Publicatia Wall Street Journal relatase mai devreme…

- Sancțiunile ”imediate” împotriva Teheranului, promise miercuri de președintele american Donald Trump, dupa atacurile iraniene asupra bazelor militare utilizare de americani în Irak, sunt deja în vigoare, a anunțat liderul de la Casa Alba, scrie AFP. ”Este deja…

- Presedintele american Donald Trump l-a invitat pe premierul Boris Johnson intr-o vizita la Casa Alba anul viitor, scrie presa britanica duminica, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.Invitatia a fost adresata in urma victoriei liderului conservator in alegerile legislative anticipate, scrie The…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China, astfel ca Washingtonul va renunta sa mai introduca tarife vamale suplimentare, care incepand de duminica urmau sa vizeze produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.In schimb, Beijingul…

- Zidul de la granița cu Mexicul, aproape sa bage din nou SUA in ”shutdown”. Trump promulga un buget de compromis Presedintele american Donald Trump a semnat un compromis bugetar temporar adoptat de Congres, pana la 20 decembrie, pentru a evita paralizia administratiilor americane (”shutdown”),…

- Presedintele american Donald Trump a discutat telefonic, luni, cu omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sisi, exprimandu-si sprijinul fata de negocierile intre Egipt, Etiopia si Sudan cu privire la barajul hidroelectric gigantic de pe Nilul Albastru, a comunicat Casa Alba, transmit Reuters si Xinhua.…