- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri ministrului justitiei Jeff Sessions sa puna capat anchetei privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016. Afirmand, intr-o postare pe Twitter, ca aceasta ancheta este marcata de conflictele de interese ale procurorului special Robert…

- Fostul sef al campaniei lui Donald Trump Paul Manafort – acuzat de frauda fiscala si spalare de bani – compare marti in fata unui judecator, in deschiderea primului proces care decurge din exploziva ancheta rusa, tinta furiei presedintelui american, care denunta neincetat o ”vanatoare de vrajitoare”,…

- Brad Parscale, directorul echipei de campanie a presedintelui SUA Donald Trump pentru scrutinul din 2020, a cerut marti demiterea procurorului general Jeff Sessions si oprirea investigatiei coordonate de procurorul special Robert Mueller privind presupusele contacte cu Rusia.

- Trump se apleaca asupra problemei daca se poate gratia singur, in cazul in care procurorul special Robert Mueller stabileste ca s-a amestecat in ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din 2016.Avocatul sau Rudy Giuliani a sugerat, intr-o serie de interviuri acordate duminica…

- Presedintele american Donald Trump afirma luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca are dreptul absolut sa se gratieze”, dar ca ”nu a facut nimic gresit” in ancheta rusa, relateaza The Associated Press conform News.ro . Trump se apleaca in acest tweet asupra problemei daca se poate gratia singur, in…

- Fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, avocat al presedintelui american Donald Trump, si-a reluat duminica atacurile la adresa anchetei desfasurate de procurorul special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile din SUA, el calificand aceasta investigatie drept

- Presedintele american Donald Trump a marcat un an de la numirea procurorului special Robert Mueller in ancheta privind ingerinta Rusiei in alegerile din 2016 din SUA printr-o postare furioasa pe Twitter: "Bravo, America, am intrat in al doilea an al celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria…