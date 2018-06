TRUMP face cărțile pentru PUTIN la G7 Președintele american Donald Trump a cerut vineri omologilor sai din G7 sa reintegreze Rusia in aceasta instanța internaționala, scrie AFP. “Au expulzat Rusia, ar trebui sa reintegreze Rusia. Pentru ca trebuie sa avem Rusia la masa negocierilor”, a declarat Trump, inainte de a zbura spre Canada, unde urmeaza sa participe la summitul G7 din Malbaie (Quebec). Rusia a fost exclusa din G8 dupa anexarea ilegala a peninsulei ucrainene Crimeea. De atunci, instanța a redevenit G7. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

