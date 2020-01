Trump dezvăluie logo-ul Forței Militare Spațiale. Internauții spun că seamănă cu cel din "Star Trek" Logo-ul oficial al Forței Militare Spațiale americane, dezvaluit oficial de președintele SUA Donald Trump, a fost ironizat pe Twitter, iar internauții susțin ca este o copie a siglei din serialul &"Star Trek&", relateaza Mediafax citând Business Insider.



George Takei, unul dintre actorii care l-au interpretat pe Hikaru Sulu în celebrul serial, a sugerat pe Twitter ca ar trebui sa fie recunoscute drepturile de autor. &"Ne așteptam la niște compensații pentru drepturile de autor&", a afirmat el.

În schimb, un purtator de cuvânt pentru Forța militara spațiala a declarat,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

