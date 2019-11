Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, vineri seara, fara a oferi detalii, ca stie "exact" cine este noul lider al organizatiei teroriste Stat Islamic, potrivit Mediafax.Organizatia "ISIS (Stat Islamic in Irak si Siria -n.red.) are un nou lider. Stim exact cine este!", a afirmat…

- Moartea liderului gruparii teroriste Stat Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, intr-o operatiune a fortelor speciale americane in Siria, nu a imbunatatit imaginea presedintelui republican Donald Trump in randul majoritatii americanilor,

- Cele trei tari aliate ale SUA s-au angajat de asemenea sa continue eforturile, alaturi de Washington, pentru eliminarea gruparilor teroriste. 'Guvernul saudit a urmarit anuntul presedintelui american Donald Trump despre succesul (operatiunii de) urmarire si eliminare a sefului Daesh (acronimul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat duminica, in cadrul unui discurs, ca liderul gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis, potrivit CNN. Presedintele american a informat ca militarii americani l-au incercuit pe Baghdadi, iar acesta si-a detonat…

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…

- Liderul gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, ar fi fost ucis de forțele americane. Armata SUA ar fi condus o operațiune militara impotriva liderului organizației teroriste ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, potrivit presei americane. CNN citeaza surse potrivit carora liderul a fost ucis in…

- Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune militara impotriva gruparii Stat Islamic din Siria.Alocutiunea prezidentiala va avea loc la ora locala 09:00 (13:00 GMT), a precizat purtatorul de cuvant intr-un scurt comunicat de presa, potrivit Agerpres"Tocmai…

- Presedintele american Donald Trump va face de la Casa Alba un anunt "foarte important" duminica dimineata, a anuntat sambata seara purtatorul sau de cuvant Hogan Gidley, fara a da alte detalii, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Informatii neconfirmate afirma ca ar putea fi vorba de o operatiune…