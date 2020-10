Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a comparat, marti dupa-amiaza, epidemia de coronavirus cu cea de gripa sezoniera, dar mesajul postat pe Twitter a fost etichetat cu avertisment, informeaza agentia de presa Reuters.

- Prima Doamna a Americii, Melania Trump, a scris, vineri, pe Twitter, ca atat ea, cat și președintele, testați pozitiv pentru COVID-19, se simt bine și ii roaga pe cetațeni sa se asigure ca raman in siguranța, noteaza Mediafax.Melania Trump a scris pe Facebook faptul ca ea și președintele SUA,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi inainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', relateaza AFP. El a afirmat intr-o emisiune radio a conservatorului Geraldo Rivera ca a facut ''o constatare perfecta, o constatare…

- Facebook a eliminat miercuri de pe pagina presedintelui american Donald Trump un videoclip ce incalca regulile retelei sociale privind dezinformarea legata de pandemia de COVID-19, informeaza AFP.Citește și: Cozmin Gușa, intrebare delicata pentru Rareș Bogdan: scheleții din dulapul lui Nicușor…

- Bolsonaro a comunicat aceste aspecte in primul sau video live pe Facebook dupa vindecarea de COVID 19, spunand ca s-a simtit slabit si a facut un nou test. "Am facut un test de sange. M-am simțit puțin slabit ieri. Au gasit și o infecție mica. Iau antibiotice acum. Trebuie sa fie din cauza…

- Madonna a distribuit pe Instagram un videoclip ce conținea o teorie conspiraționala despre COVID-19. Postarea sa a fost cenzurata și ulterior ștearsa, dar nu inainte ca urmaritorii sai sa o taxeze dur pentru susținerea unei astfel de informații. Madonna, care la inceputul lunii mai a marturisit ca…