Stiri pe aceeasi tema

- Cu mai putin de 50 de zile inainte de alegerile prezidentiale din Statele Unite, sondajele de opinie arata ca Donald Trump este ceva mai slab cotat decat Joe Biden in cateva state importante, care pot decide rezultatul la nivel national. Alegatorii din Philadelphia au avut ocazia rara de a-i pune intrebari…

- Statele Unite ale Americii iși vor alege anul acesta președintele. Donald Trump se numara printre candidații care vaneaza din nou aceasta funcție, pe care ar putea sa o piarda. Care este data la care vor avea loc alegerile prezidențiale din SUA? Donald Trump ar putea sa piarda alegerile prezidențiale…

- Joe Biden este oficial contracandidatul lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din data de 3 noiembrie. Acesta a fost nominalizat marți de Partidul Democrat pentru a intra in aceasta cursa, relateaza Agerpres.”Este onoarea vietii mele sa accept nominalizareaPartidul Democrat pentru functia de presedinte…

- Joe Biden a anunțat, marți seara, ca va candida la alegerile prezidențiale din SUA alaturi de Kamala Harris. Aceasta este prima femeie de culoare propusa pentru funcția de vicepreședinte, potrivit The New York Times.Kamala Harris in varsta de 55 de ani este astfel prima femeie de culoare nominalizata…

- Mark Meadows, șeful personalului Casei Albe, a declarat dumica, in emisiunea ”Face the Nation” de la postul CBS, ca alegerile prezidențiale vor avea loc ”la termen, pe 3 noiembrie si presedintele Trump va castiga”, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.Presedintele Statelor Unite, Donald Trump a…

- Marea Britanie ar putea fi afectata grav de eventualul esec al presedintelui SUA, Donald Trump, in scrutinul prezidential din noiembrie, in contextul in care candidatul democrat Joseph Biden s-a opus producerii Brexit si s-ar putea sa nu fie interesat de un acord comercial, noteaza cotidianul NYT,…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite ar trebui amanate. De aceasta parere este actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, care a declarat, prin intermediul unei postari pe Twitter, ca se teme ca scrutinul ar putea fi fraudat.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a referit joi la o posibila amanare a alegerilor prezidentiale; Reuters prezinta unele aspecte legale legate o eventuala punere in practica a ideii. Conform Constitutiei SUA, stabilirea datei alegerilor prezidentiale este o atributie a Congresului. Din 1845,…