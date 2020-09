Trump compară protestele violente cu "terorismul intern" Donald Trump a comparat marți demonstrațiile violente care au zguduit Kenosha cu &"terorismul intern&", în timpul unei vizite în acest oraș afectat de un val de furie dupa o aparenta gafa a poliției, potrivit AFP.



Descriind acte de vandalism asupra afacerilor sau aruncarea caramizilor asupra ofițerilor de poliție, președintele american a spus ca &"acestea nu sunt acte de demonstrații pașnice, ci chiar terorism intern&".

Fagaduind ca va restabili &"legea și ordinea&", Donald Trump a sosit marți la Kenosha, locul mai multor nopți de revolte dupa ce un ofițer de poliție a tras… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

