Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un climat de paranoia si suspiciuni la Casa Alba, Donald Trump a cerut joi seara cotidianului New York Times sa dezvaluie numele „lasului“ care a publicat o scrisoare anonima in paginile sale. Presedintele american a denuntat un atac la adresa democratiei.

- Un oficial american a scris impotriva lui Donald Trump in New York Times, sub titlul „Fac parte din rezistenta din interiorul administratiei Trump”. Cotidianul a publicat miercuri, 5 septembrie, un articol de opinie scris de un „oficial american de rang inalt”, a carui identitate nu este dezvaluita,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca se asteapta la corectitudine din partea marilor companii a caror activitate este legata de Internet - Google, Facebook si Twitter - si nu a exclus impunerea unor reglementari in acest sens, relateaza DPA si Reuters. "Cred…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- Doctrina apararii reciproce este aplicabila tuturor aliatilor din NATO, indiferent daca sunt mari sau mici, a tinut sa sublinieze cancelarul german Angela Merkel in urma declaratiei presedintelui american Donald Trump precum ca Muntenegru, noul stat membru al Aliantei Nord-Atlantice, nu merita sa fie…

- Barack Obama a declarat, marti, intr-un discurs sustinut la Johannesburg, ca lumea ar trebui sa reziste cinismului adus de ascensiunea oamenilor puternici, intr-o aparenta referire la liderii populisti care detin puterea intr-un numar de tari. Fostul presedinte democrat nu l-a numit pe succesorul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca presedintele american Donald Trump a indemnat-o anterior sa dea in judecata Uniunea Europeana ca parte a strategiei privind Brexit-ul, dezvaluind un sfat despre care liderul de la Casa Alba a spus in aceasta saptamana ca a fost ignorat de sefa guvernului…

- Presedintele SUA, Donald Trump, le-a spus in repetate randuri oficialilor de la Casa Alba ca ar dori sa retraga Statele Unite din Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), informeaza vineri site-ul de stiri Axios preluat de Reuters. Citește și: Ion Cristoiu anunța cel mai mare RAZBOI: Liviu…