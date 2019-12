Presedintele american Donald Trump va lipsi de la Washington cand adversarii sai democrati vor lansa, miercuri, etapa a doua a procedurii de destituire initiata in septembrie impotriva sa. Revenit vineri in Statele Unite dupa ce si-a petrecut Ziua Recunostintei cu soldati americani din Afganistan, Trump este asteptat luni seara la Londra, pentru doua zile de intalniri cu lideri din NATO veniti in capitala britanica la summitul aniversar al Aliantei din 3-4 decembrie, relateaza Reuters, dpa si AFP. Potrivit Reuters, Donald Trump va purta convorbiri separate cu cancelarul german Angela Merkel, presedintele…