- Presedintele SUA Donald Trump anunta pe Twitter ca o delegatie americana se afla in Coreea de Nord pentru a stabili detaliile summit-ului cu Kim Jong Un si isi exprima increderea in potentialul stralucit al Coreei de Nord.

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri reactia "productiva" si "calduroasa" a Coreei de Nord, care s-a declarat in continuare deschisa dialogului cu Washington, in pofida anularii intalnirii istorice intre cei doi lideri, informeaza AFP si dpa. "E o veste foarte buna sa primim…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat joi anularea intrevederii programate cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, denuntand “ostilitatea” regimului de la Phenian si amenintand cu o actiune militara. Donald Trump a decis anularea intrevederii din cauza “furiei uriase si ostilitatii deschise” manifestate…

- Criza nucleara din Coreea de Nord este "departe de a fi incheiata", a declarat duminica presedintele american Donald Trump, salutand anuntul facut de Phenian privind suspendarea testelor nucleare si balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Criza nord-coreeana este departe de a fi…

- “Din 21 aprilie, Coreea de Nord va opri testele nucleare si lansarea de rachete balistice intercontinentale”, a transmis agentia de presa oficiala KCNA din Coreea de Nord, preluata de Yonhap. KCNA a precizat si ca va fi inchis un poligon nuclear din nordul tarii “pentru a garanta transparenta suspendarii…

- Coreea de Nord nu a dat niciun raspuns despre intalnirea Kim Jong-un – Donald Trump. Coreea de Sud susține ca nu a primit inca un raspuns din partea Phenianului in ceea ce privește summitul dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele SUA Donald Trump. Detaliile despre intalnirea celor doi…

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…

- "Acum vorbim, apropo, au sunat in urma cu cateva zile. Au spus ne-ar placea sa vorbim. Si am spus La fel si noi, dar trebuie sa va denuclearizati, trebuie sa va denuclearizati", a declarat Trump la cina anual a Clubului Gridiron. "Ne vom intalni si vom vedea daca se intampla ceva pozitiv",…