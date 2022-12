Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta dispozitie a fost impusa impotriva avizului presedintelui democrat Joe Biden si reprezinta o victorie a republicanilor, care au amenintat sa nu adopte proiectul de lege in cazul in care nu obtin satisfactie in acest subiect. Vaccinarea obligatorie a militarilor americani a condus la darea afara…

- Donald Trump nu a dezvaluit, in timp ce era presedinte al SUA, un imprumut de 19,8 milioane de dolari de la o companie care are legaturi istorice cu Coreea de Nord, scrie "The Guardian", care preia un articol aparut in "Forbes". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cristiano Ronaldo poate deveni cel mai bine platit sportiv din lume, fiind aproape sa semneze un contract uriaș cu un club din Arabia Saudita, scrie Business Insider, care citeaza publicația sportiva spaniola Marca.

- Democratii au reusit marti sa mentina locul disputat de guvernator al statului New York, unul dintre fiefurile lor, care a fost totusi scena unei curse mai stranse decat se astepta in alegerile de la jumatatea mandatului, potrivit presei americane, relateaza miercuri AFP. Guvernatoarea in exercitiu…

- Alesii republicani americani intentioneaza sa declanseze anchete de amploare asupra administratiei lui Joe Biden daca redobandesc marti controlul asupra Camerei Reprezentantilor, a dat asigurari liderul lor din camera inferioara a Congresului, Kevin McCarthy, intr-un interviu difuzat luni pe CNN, relateaza…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus luni o plangere impotriva CNN, acuzand canalul de stiri ca il defaimeaza deoarece se teme ca va candida din nou la presedintie in 2024 si pretinzand despagubiri de 475 de milioane de dolari, noteaza AFP. CNN, unul din principalele canale de televiziune…

