Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a parasit sala de la un tribunal din Miami, fara nici o restricție, dupa audiere, inițial el fiind reținut intr-un dosar de pastrare ilegala a unor documente de securitate naționala. Fostul președinte american Donald Trump a fost reținut marți la un tribunal din Miami pentru a raspunde…

- Fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) a sosit marti la tribunalul din Miami unde urmeaza sa aiba loc prima audiere in cadrul unui proces judiciar in care va trebui sa raspunda pentru 37 de acuzatii federale care i se aduc.

- Sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat marti in fata tribunalului din Miami unde fostul presedinte american urmeaza sa se prezinte pentru a-i fi aduse la cunostinta acuzatiile penale legate de pastrarea ilegala a unor documente de securitate nationala dupa ce a parasit functia prezidentiala, relateaza…

- Fostul președinte american Donald Trump a fost reținut la un tribunal din Miami pe fondul unor acuzații penale potrivit carora ar fi pastrat in mod ilegal documente de securitate naționala, atunci cand a parasit funcția și a mințit oficialii care au cautat sa le recupereze. Trump și fostul consilier…

- Fostul președinte american Donald Trump a fost reținut la un tribunal din Miami pe fondul unor acuzații penale potrivit carora ar fi pastrat in mod ilegal documente de securitate naționala, atunci cand a parasit funcția și a mințit oficialii care au cautat sa le recupereze. Trump și fostul consilier…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, s-a predat in mod oficial autoritaților din New York unde a fost arestat odata ce a ajuns la tribunal. Acesta a trecut prin procedura amprentarii și a ajuns in fața judecatorului, unde i s-au comunicat cele 34 de capete de acuzare. Trump, care a pledat…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, s-a predat in mod oficial autoritaților din New York unde a fost arestat odata ce a ajuns la tribunal. Acesta a trecut prin procedura amprentarii și a ajuns in fața judecatorului, unde i s-au comunicat cele 34 de capete de acuzare. Trump, care a pledat…

- Donald Trump a parasit sala de judecata din Manhattan. El nu a facut niciun comentariu și a ignorat intrebarile reporterilor. A stat in sala timp de aproximativ 57 de minute, anunța BBC.Este posibil ca el sa se intoarca la casa sa din Florida, unde se așteapta sa vorbeasca mai tarziu. Fii…