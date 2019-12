Trump a fost pus sub acuzare in procedura de demitere. Reactia presedintelui si ce urmeaza Camera Reprezentantilor a votat, miercuri seara, dupa o dezbatere de 6 ore, pentru inculparea lui Donald Trump pentru abuz de putere si obstructionarea Congresului. Este primul pas din procedura de destituire a presedintelui american.



Trump este cel de al treilea lider de la Casa Alba supus unei astfel de proceduri, noteaza AFP.



Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, a adoptat, cu 230 de voturi pentru, 197 contra si o abtinere, potrivit unor linii strict partizane, capatul de acuzare "abuz de putere" impotriva miliardarul republican.



Apoi, a adoptat si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Camerei Reprezentantilor din Statele Unite au votat articolele de inculpare a presedintelui Donald Trump pentru abuz de putere si obstructionarea Congresului, in vederea demiterii acestuia, relateaza CNN. Donald Trump condamna decizia Camerei Reprezentantilor privind inculparea sa Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a fost pus sub acuzare miercuri de Camera Reprezentantilor pentru ''abuz de putere'' si ''obstructionarea Congresului'', intr-un vot care deschide calea unui proces de destituire in Senat, fostul om de afaceri denuntand imediat "ura"…

- "In timp ce noi cream locuri de munca si ne batem pentru Michigan, stanga radicala din Congres este roasa de invidie, ura si furie, si vedeti ce se intampla", a declarat Donald Trump in discursul sau la un miting de campanie in orasul Battle Creek. "Democratii incearca sa anuleze votul a zeci…

- Camera Reprezentanților va vota saptamana care urmeaza, cel mai probabil miercuri, punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru doua capete: abuz de putere și obstrucționarea Congresului in dosarul Ucraina, noteaza New York Times. Votul este fara indoiala unul istoric, dar indiferent de rezultat,…

- Presedintele Donald Trump a denuntat marti acuzatii „ridicole” impotriva sa, dupa ce democratii au retinut doua capete de acuzare impotriva lui in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire): abuz de putere si obstructionarea Congresului. Daca va fi pus oficial sub acuzare, republicanul…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor se va intruni astazi și maine pentru a examina articolele de lege pentru punerea oficiala sub acuzare a președintelui american Donald Trump, a anuntat marti comisia, potrivit Reuters. Intrunirile vor avea loc miercuri la ora 19:00 și din nou…

- Democrații au reținut marți doua capete de acuzare împotriva lui Donald Trump în procedura de destituire care îl vizeaza pe președintele american: abuz de putere și obstrucționarea Congresului, scrie AFP.În momentul în care aceste capete de acuzare vor fi adoptate…