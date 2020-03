Trump a anunțat tratamentul pentru COVID-19: Clorochina și Azitromicin Președintele american Donald Trump a anunțat pe Twitter tratamentul recomandat pentru COVID-19, boala provocata de catre noul coronavirus. Acesta este compus din clorochina și azitromicin.”Hidroxiclorochina și Azitromicin, luate impreuna, au o șansa reala de a fi una dintre principalele schimbari din istoria medicinei. FDA (Food and Drug Administration – n.r.) a mutat munții – multumesc! Speram ca ambele vor fi puse in folosire imediat. (H lucreaza mai bine cu A, potrivit Jurnalului Internațional pentru Agenți Antimicrobieni). Oamenii mor, mișcați-va repede și Dumnezeu sa binecuvanteze pe toata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce intreaga lume lupta impotriva coronavirusului, in laboratoarele din toate colțurile planetei se cauta o soluție. Oamenii de știința incearca sa produca un vaccin pentru noul tip de coronavirus. Din cand in cand, in presa apar informații incurajatoare.

- Rezultatele prezentate pana acum de cercetatorii chinezi se bazeaza pe autopsiile bolnavilor care au contractat virusul și n-au mai putut fi salvați. "Influența COVID-19 asupra corpului uman este ca o combinație de SARS și SIDA, deoarece dauneaza atat plamanilor, cat și sistemului imunitar", spune…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a îndemnat femeile sa dea naștere a câte șase copii ”pentru binele țarii”, în contextul în care țara se confrunta cu o criza economica, relateaza BBC. Prezent la un eveniment televizat care promoveaza planul național de…

- Oamenii de stiinta din China care incearca sa ajunga la originea epidemiei de coronavirus au identificat doua tulpini principale ale virusului responsabile de cazurile de contaminare. Ei au subliniat insa ca studii mai extinse sunt necesare pentru a intelege evolutia virusului, relateaza Reuters.

- Noua ediție a studiului „Evoluția afacerilor în 2020” lansat miercuri arata un optimism în creștere al managerilor chestionați, în ciuda perspectivelor deloc optimiste aduse de coronavirus, tensiuni comerciale șamd. La întrebarea ”cum credeți ca va fi anul 2020…

- La sate, vestile legate de coronavirus nu fac aceeasi impresie ca la oras. Oamenii isi fac cruce si se pun la dispozitia lui Dumnezeu, care "ne fereste, ne fereste, pana cand ne nimereste". Nu departe de Bucurestiul in care panica goleste rafturile supermarketurilor, in satele ialomitene gasesti oameni…

- Autoritațile au facut analize la 13 persoane care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, insurat cu o femeie din județul Gorj. Toate cele 13 probe trimise la Institutul Matei Balș au fost negative. Alte 19 persoane sunt vizate de ancheta epidemiologica. Prefectul…

- Oamenii buni in mod firesc nu tin rautate in inima lor, dar nici bunatatea lor nu o tin pentru ei insisi. De aceea, nu tin nici lucrurile frumoase, nici nu sunt impresionati de frumusetile lumii, aratand prin aceasta credinta lor fierbinte in Dumnezeu, precum si dragostea lor cea multa.Nu exista om…