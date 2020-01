Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul irakian a votat duminica o rezolutie prin care cere guvernului de la Bagdad sa puna capat prezentei trupelor straine in Irak si sa ia masuri pentru ca aceste trupe sa nu mai foloseasca in nicio circumstanta teritoriul, apele si spatiul aerian ale Irakului, transmite agentia Reuters. Rezolutia…

- Statele Unite au acuzat luni autoritatile irakiene ca nu au facut ce era necesar pentru „a proteja” interesele americane, la o zi dupa loviturile americane care au suscitat indignare in Irak, informeaza AFP. „Am prevenit guvernul irakian in repetate randuri si am impartasit informatii pentru a incerca…

- Coreea de Sud și Statele Unite nu au reușit sa ajunga miercuri la un acord privind finanțarea de catre Seul a celor 28.500 de militari americani aflați pe teritoriul Coreei de Sud, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile lui…

- Turcia va incepe luni testarea sistemelor rusesti de aparare antiaeriana, in pofida apelurilor repetate din partea Washingtonului de a nu le activa pentru ca in caz contrar risca sanctiuni, informeaza presa turca, citata de AFP si Reuters. Guvernoratul Ankarei a indicat duminica, intr-un…

- Retragerea trupelor americane aflate în nord-vestul Siriei, în apropierea graniței cu Turcia, va dura înca o saptamâna, a anunțat secretarul american al Apararii, Mark Esper, scrie Mediafax, citând Reuters. Esper a declarat anterior ca retragerea trupelor este parțial…

- Rusia a cerut joi ca orice soldat american ramas în Siria sa paraseasca aceasta tara, denuntând totodata SUA drept forta de ocupatie a Siriei devastate de razboi, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. „În ce priveste prezenta soldatilor americani în…

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a sosit miercuri la Bagdad, unde este probabil sa i se ceara explicatii referitoare la intentiile Washingtonului cu privire la trupele americane care se retrag din Siria pe teritoriul irakian, transmite Reuters. Armata irakiana a comunicat marti…

- Regele Arabiei Saudite și prințul mostenitor au aprobat suplimentarea de trupe și echipamente militare americane dupa atacul de luna trecuta asupra instalațiilor petroliere saudite, a informat sambata agenția de știri SPA, citata de Reuters, scrie Mediafax.Statele Unite au anunțat desfașurarea…