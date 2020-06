Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, a declarat luni ca aude ”furia”, ”neliniștile” și ”durerea” tinerilor de culoare, referindu-se la protestele care au loc in intreaga țara impotriva violenței și a rasismului polițiștilor, relateaza Hotnews.”Vreau sa maadresez tinerilor canadieni de culoare: va aud,…

- Statele Unite ale Americii sunt in pragul unui razboi civil, avertizeaza jurnaliștii americani, dupa ce 30 de orașe au fost cuprinse de proteste violente. Totul a plecat de la faptul ca George Floyd, un barbat de culoare, a murit dupa ce un politist a stat aproape 9 minute cu piciorul pe gatul acestuia,…

- Actorul american John Cusack a fost atacat cu un spray cu piper de fortele de ordine, dupa ce a incercat sa filmeze protestele din Chicago izbucnite in urma uciderii lui George Floyd, scrie The Independent.Politistilor nu le-a placut sa filmez masina care arde, asa ca au venit la mine cu bastoanele…

- Pe parcursul protestelor ample din ultimele zile din Statele Unite a fost documentate numeroase momente în care forțele de ordine din orașe diferite au atacat sau agresat echipa de jurnaliști, susține platforma de investigații și fact-checking Bellingcat.com. „Incidentele demonstreaza ca…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse, potrivit Agerpres. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…