Trucuri esențiale de înfrumusețare care se aplică extrem de ușor Daca ești in cautarea unei parți pozitive a noului normal, acum e momentul: a fi forțata sa ieși din rutina de beauty iși ofera posibilitatea sa o schimbi in bine. Acum este cel mai bun moment pentru a experimenta diferite tehnici de infrumusețare – cum ar fi o detoxifiere a scalpului sau o arta complexa... Read More Post-ul Trucuri esențiale de infrumusețare care se aplica extrem de ușor apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a fost nevoita sa faca un gest „extrem” pentru a evita o intalnire neprevazuta cu Nicolae Ceaușescu, in timpul vizitei oficiale a dictatorului roman, in 1978, la Palatul Buckingham. Nicolae și Elena Ceaușescu au calatorit in 1978 in Regatul Unit, intr-o vizita oficiala de stat.…

- Iata 4 trucuri esentiale pentru ingrijire piele. Vei avea o piele sanatoasa si frumoasa. 1. Aplica-ti crema antisolara in fiecare dimineata Razele ultraviolete sunt un dusman notoriu al sanatatii si frumusetii pielii. Chiar si in zilele noroase, pana la 80% din razele UV pot trece dincolo de patura…

- Frumusetea nu presupune secrete, ci mai degraba cunoasterea unor trucuri care te pot ajuta sa-ti pastrezi si sa-ti scoti in evidenta frumusetea. Iata cateva dintre acestea. Foloseste produse cosmetice naturale Produse naturiste de infrumusețare. Stim cat de nocive sunt substantele chimice pentru sanatatea…

- Una dintre cele mai comentate vedete de la noi a fost și este Lidia Buble, fiica de preot, care a devenit celebra dupa o colaborare cu Adi Șina și a inceput o relație cu vedeta de televiziune Razvan Simion. De cand a devenit cunoscuta solista este mereu sub lupa carcotașilor care ii comenteaza modificarile…

- Una dintre cele mai comentate vedete de la noi a fost și este Lidia Buble, fiica de preot, care a devenit celebra dupa o colaborare cu Adi Șina și a inceput o relație cu vedeta de televiziune Razvan Simion. De cand a devenit cunoscuta solista este mereu sub lupa carcotașilor care ii comenteaza modificarile…

- Lista categoriilor de angajați in domeniile considerate esențiale carora nu li se aplica restricțiile de mobilitate adoptate de autoritațile spaniole la 29 martie 2020 (in limba romana).https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/?fbclid=IwAR143jtcsZO16k10wJa4sl-GGK_NbsZXO0LrkXhw9HpWFK3Cv2V1AANYEyQ …

- Cand ți-e lumea mai draga ți se rupe o unghie. Pe lațime, coșmarul oricarei femei! Primul lucru care iși vine in gand este sa o tai. Nu e nevoie, o poți repara folosind cateva trucuri ingenioase! Probabil ai auzit deja de metoda cu pliculețul de ceai. Bloggerița de beauty Julia Graf ne sfatuiește sp…

- Sarcina poate fi o perioada dificila pentru femei, mai ales cand vine vorba de probleme de beauty. Hormonii modifica echilibrul obișnuit al pielii, tenul poate deveni impecabil la unele gravide, in timp ce altele se pot confrunta cu acneea. Parul este pur și simplu diferit. Dar apare o problema, care…