Trotinetist, lovit în plin de o mașină pe trecerea de pietoni lângă Mall Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Antenei din municipiul Timișoara, dinspre strada Popa Șapca spre Calea Lipovei, iar la un moment dat a surprins și accidentat un barbat in varsta de 18 ani, angajat in traversarea drumului public pe o trotineta electrica, pe trecerea pentru pietoni marcata și semnalizata corespunzator. In urma impactului, a rezultat ranirea tanarului in varsta de 18 ani. Cei doi barbați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. A fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani a fost ranit dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce trecea strada pe trotineta, pe o trecere de pietoni. „Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Antenei din municipiul Timișoara, dinspre strada Popa Șapca spre Calea Lipovei, […] Articolul…

- Un barbat, in varsta de 42 de ani, a condus un autoturism pe DC 64, dinspre Aleea Padurea Verde spre localitatea Giarmata Vii, din județul Timiș, iar la trecerea la nivel cu calea ferata a intrat in coliziune cu un tren Regio, condus de un barbat, in varsta de 56 de ani. In urma impactului a rezultat…

- Un barbat, in varsta de 42 de ani, a condus un autoturism pe DC 64, dinspre Aleea Padurea Verde spre localitatea Giarmata Vii, din județul Timiș, iar la trecerea la nivel cu calea ferata a intrat in coliziune cu un tren Regio, condus de un barbat, in varsta de 56 de ani. In urma impactului a rezultat…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 8, la Curtici. Un barbat de 36 de ani a fost lovit de o mașina chiar pe trecerea de pietoni din fața bisericii ortodoxe. La fața locului a sosit o ambulanța. Cadrele medicale l-au consultat pe barbat și au constatat ca acesta are […]…

- Luni seara, un minor in varsta de 7 ani, a fost lovit de o mașina pe trecerea de pietoni de pe strada Mihai Viteazu din Dej, insa parinții nu au vrut sa anunțe autoritațile. Potrivit dejeanul.ro, baiatul ar fi traversat fara sa se asigure, șoferul nu a putut frana in timp util, dar a discutat [...]…

- Un copil in varsta de 7 ani a fost lovit de o masina, aseara, pe o trecere de pietoni din Dej, judetul Cluj. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. ATENȚIE! Imagini cu puternic impact emoțional.

- Un accident mortal a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 06:15, pe DN1 E60, in comuna Florești. In urma cercetarilor preliminare, polițiștii au constatat ca un barbat in varsta de 33 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea autoturismul din direcția localitații Gilau spre municipiul Cluj-Napoca,…

- La data de 26 decembrie 2022, in jurul orei 18:15, un tanar in varsta de 25 de ani, din orasul Petrila, in timp ce conducea un autoturism pe strada Republicii din orasul Petrila pe direcția Petrila-Petroșani, a surprins și accidentat un minor in varsta de 16 ani, din orasul Petrila, care se afla…