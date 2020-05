Trolling la Iohannis. UDMR a prezentat public ”Planul de furat Ardealul”

UDMR il ironizeaza pe președintele Klaus Iohannis printr-un pamflet inspirat din serialul Netflix ”La Casa de Papel”, prezentand pe Facebook un ”Plan de Furat Ardealul”, care urmeaza sa fie pus in practica in noapte de 1 Decembrie de ”ungurii rebeli”, ”samuraii secui” și hipsterii unguri”. ”Planul de Furat Ardealul” este insoțit de un afiș inspirat din serial, in care apar fețele mai multor lideri UDMR, printre care Klemen Hunor, Attila Korodi, Tanczos Barna sau Anna Horvath și este intitulat ”Ardeal Heist, Casa de Werner, A Nagy Erdelyrablas” – ”An UDMR original series”. Potrivit G4media.ro…