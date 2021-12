Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul de stanga Gabriel Boric a caștigat alegerile prezidențiale din Chile, devenind astfel cel mai tanar lider al țarii din istoria națiunii. A fost o lupta electorala stransa. Boric, in varsta de 35 de ani, și-a invins rivalul de extrema dreapta Jose Antonio Kast cu 10 procente. Președintele…

- Strazile capitalei Santiago, ca si in numeroase orase din Chile, au explodat de bucurie la anuntul victoriei candidatului de stanga, Gabriel Boric, asupra adversarului sau de extrema dreapta, Jose Antonio Kast, duminica in turul doi al alegerilor prezidentiale, noteaza AFP.

- Candidatul de stanga Gabriel Boric a castigat duminica alegerile prezidentiale din Chile si, la varsta de 35 de ani, a devenit unul dintre cei mai tineri lideri din lume si cel mai tanar din istoria statului, potrivit BBC. Jose Antonio Kast, candidatul de extrema dreapta si principalul oponent,…

- Grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European a desemnat-o pe Roberta Metsola drept candidata in alegerile de la jumatatea mandatului din luna ianuarie, dupa ce a obtinut 64,4% din voturile colegilor de grup.

- Convocat in premiera la echipa naționala a Romaniei, Enes Sali a trait o zi speciala. Puștiul de 15 ani, care poate deveni cel mai tanar debutant din istoria primei reprezentative a țarii vecine, s-a intalnit cu jucatorii, selecționerul Mirel Radoi și alți membri ai

- Enes Sali este marea surpriza a lui Mirel Radoi pentru partidele cu Islanda și Liechtenstein. Puștiul de la Farul va implini 16 ani in luna februarie, iar daca va fi introdus de Radoi, ar deveni cel mai tanar jucator din istoria echipei naționale.

- Astazi, 25 octombrie 2021, se implinesc 100 de ani de la nașterea Regelui Mihai I al Romaniei. Personalitatea Sa a marcat in mod decisiv istoria țarii noastre. La varsta de numai 6 ani, sub regența, pentru 3 ani, a deținut cea mai inalta poziție in Regatul Romaniei. Intr-un moment de cumpana, in septembrie…

- Barbados, un mic stat din Marea Caraibelor, și-a ales primul președinte din istoria țarii. Fosta colonie britanica a inlaturat-o pe Regina Elizabeta a II-a de la conducere in urma cu 13 luni, devenind republica. Președintele țarii este o femeie, Sandra Mason, de 72 de ani. Aceasta a fost aleasa miercuri…