TRISTE. VERSURI SCRISE DE GAVRILA FILIMON DIN GAURENI (ALUNIS).

Stiri pe aceeasi tema

- Oțelul Galați, formație care ocupa locul 10 in clasamentul din Superliga, a transmis un mesaj dupa decizia luata miercuri, 1 noiembrie 2023, de patronii elvețieni de la Ringier, de a opri apariția ediției tiparite a Gazetei Sporturilor. Gazeta ar fi implinit in 2024 un secol de existența neintrerupta. …

- (P) De multe ori, tentația de a ieși din zona de confort se produce pentru a crea amintiri care sa dureze peste ani. Iar cele mai frumoase amintiri sunt din rezultatul unor experiențe pe care fiecare persoana ar trebui sa le incerce macar o data in viața. Descopera care sunt cinci dintre ele și…

- Sute de candidati pentru admiterea in magistratura si la Institutul National al Magistraturii au sustinut ieri si astazi examenele scrise, dupa testarile grila eliminatorii de la finele lunii septembrie 2023. Ieri, 7 octombrie 2023, si azi, 8 octombrie 2023, cei care au trecut de testarile grila au…

- REVERII LIRICE … Poeta Nina Toma si-a lansat cel mai recent volum de poezii intitulat „Strafulgerare de clipe fugare, timp cistigat”. Evenimentul literar a fost organizat de Academia Barladeana si s-a desfasurat la Pavilionul Expozitional „Marcel Guguianu” din Barlad. Nina Toma, un nume binecunoscut…

- O tradiție CeNeISta, petrecerea „Amintiri din vacanța” a oferit inca o data prilejul elevilor si profesorilor, sa intalneasca ca o familie pentru a depana amintiri, dar și pentru a inchega noi prietenii. “Au fost atatea momente de neuitat, incat nici nu știm ce sa alegem sa povestim mai intai: am degustat…

- Miercuri seara, curtea cu castan a Casei Artelor din Timișoara a fost gazda lansarii carții „Cum am devenit o Flower Power fugara“, de Rodica Gurtler, aparuta la editura Brumar. In cuvantul sau de introducere, Mimo Obradov a rememorat cateva intamplari deosebite din „perioada de aur a rockului timișorean“…

- Un numar de 389 de candidați sunt așteptați sa participle la sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat care incepe astazi, 16 august, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. In judetul Covasna, toate probele scrise se vor derula intr-un singur centru de examen, care va funcționa in cadrul…

- In emisiunea Tradiții de Joi, 10 august a.c., stam de vorba cu doamna profesor universitar Narcisa Știuca Markos, specialist in filologie, de la Facultatea de Litere, Departamentul Studii culturale, Catedra de Etnologie si Folclor din cadrul Universitații din Bucuresti. Povestim, in prima intervenție…