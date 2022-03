Tricolorii au zi de „foc“ Nationala Romaniei a pierdut amicalul de vineri, cu Grecia, scor 0-1, si se pregateste pentru cel de-al doilea test sub comanda noului selectioner, Edi Iordanescu. Astfel, astazi, de la 20.45 (Pro X), prima reprezentativa a tarii noastre intalnește selectionata Israelului, testul fiind gazduit de stadionul „Netanya“. UEFA a delegat o brigada din Polonia pentru acest joc, cu Daniel Stefanski la centru, respectiv asistenții Dawid Golis și Marek Arys la cele doua linii. De mentionat faptul ca in urma testarii PCR, patru jucatori ai echipei naționale au fost depistați pozitivi, impreuna cu un membru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru jucatori ai echipei nationale de fotbal a Romaniei au fost testati pozitiv la COVID-19, impreuna cu un membru al staff-ului, in urma testarii PCR, dupa meciul amical cu Grecia. Aceasta, in conditiile in care la testarile PCR premergatoare intrarii in cantonament toate rezultatele au fost negative,…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, pe site-ul oficial, ca in urma testarii PCR, 4 jucatori ai echipei nationale au fost depistati pozitivi, impreuna cu un membru al staff-ului. La testarile PCR premergatoare intrarii in cantonament, toate rezultatele au fost negative. Astfel, Razvan Marin, Alexandru…

- Mijlocașii Razvan Marin, Alexandru Mitrița, Deian Sorescu și Florin Tanase, plus un membru al staff-ului naționalei conduse de Edi Iordanescu, adica „secundul” Florin Constantinovici, au COVID-19. Verdictul vine in urma testarii PCR efectuate dupa meciul amical cu Grecia de aseara, pierdut cu 0-1, a…

- Echipa nationala Under 19 a Romaniei jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2003 a sustinut, miercuri, jocul de debut din cadrul Turului de Elita U19, ultima faza de calificare la turneul final EURO U19 competitie ce va fi gazduita de Slovacia, 18 iunie 1 iulie 2022 .Tricolorii au debutat cu dreptul in turneul…

- Romania U19 și Georgia U19 se intalnesc astazi, de la ora 16:30, in Turul de Elita care poate duce naționala la Campionatul European din acest an. Meciul e live pe GSP.ro. Miercuri, 23 martie, ora: 16:30: Romania – Georgia, Gradski stadium Velika Gorica (Velika Gorica)Sambata, 26 martie, ora: 13:00:…

- Dinamo a pierdut partida de pe teren propriu contra lui FCSB, scor 0-3, in etapa cu numarul 23 din Liga I. Roș-albii au jucat in inferioritate numerica din minutul 35, dupa eliminarea lui Rauța, iar FCSB a inscris golurile 2 și 3 in ultimele 15 minute. Golurile partidei Dinamo-FCSB 0-3 au fost marcate…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca si-a dorit sa ajunga la echipa nationala, dar nu s-a putut. El a afirmat ca ar fi trebuit sa dea 100.000 de euro de la el, pentru a putea merge la nationala, dar a subliniat ca este foarte fericit la CFR Cluj. "Federatia a…