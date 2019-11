Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina a Romaniei la tenis de masa a pierdut vineri, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale, in fața Japoniei, cu scorul de 0-3, anunța MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din Ministerul Agriculturii/VIDEO Eliza…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei a fost invinsa de Japonia cu 3-0, vineri, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de la Tokyo. Elizabeta Samara si Daniela Monteiro Dodean au fost invinse la dublu de cuplul Miu Hirano/Kasumi Ishikawa cu 3-1 (7-11, 13-11, 11-5, 11-5). Apoi, Bernadette Szocs…

- Echipa nationala de tenis de masa a Romaniei s-a calificat, ieri, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2019, care are loc in Japonia, la Tokyo. Fetele antrenate de Viorel Filimon si Elena Sebe au jucat in ultimul meci al Grupei C impotriva reprezentativei similare din Vanuatu. In primul duel,…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale pe echipe de la Tokyo Calificarea a venit dupa victoria din Grupa C, cu reprezentativa statului Vanuatu, scor 3-0. Elizabeta Samara si Daniela Monteiro Dodean au trecut la dublu de cuplul Stephanie…

- Reprezentativa Angliei este in forma maxima la Cupa Mondiala de rugby, ce se desfasoara in aceste zile in Japonia. "Leii" au invins cu scorul categoric de 45-7 nationala Statelor Unite, intr-un meci din Grupa C.Britanicii au inscris 7 eseuri in partida disputata la Kobe.

- Nationala de rugby a Italiei a castigat duminica meciul cu Namibia, din grupa B a Cupei Mondiale 2019 din Japonia, impunandu-se clar cu scorul de 47-22 (21-7), intr-o partida disputata la Higashiosaka. Meciul a fost unul dominat de italieni de la un cap la altul, superiori la toate capitolele adversarilor…

- Tokyo, 20 sep /Agerpres/ - Nationala de rugby a Japoniei a invins vineri, la Tokyo, reprezentativa Rusiei, cu scorul de 30-10 (12-7) in Grupa A, in meciul de deschidere de la Cupa Mondiala 2019. In fata a 48.745 spectatori care au umplut tribunele Tokyo Stadium, reprezentativa tarii gazda nu a dat nicio…

- Nationala masculina de baschet a Statelor Unite ale Americii, dubla campioana mondiala si tripla campioana olimpica en titre, a fost eliminata surprinzator, miercuri, dupa ce a pierdut cu 79-89 in fata reprezentativei Frantei, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale 2019 care are loc in China.…