- Pandemia adusa de noul coronavirus a ucis cel puțin 112.510 de persoane din întreaga lume de la apariția sa în decembrie în China, potrivit unui raport al agenției de presa AFP realizat pe baza unor surse oficiale. Peste 1,82 milioane de cazuri de infecție au fost diagnosticate în…

- Papa Francisc a celebrat sambata seara (11 aprilie) Vigilia Pascala. Lipsa credinciosilor a fost evidenta și apasatoare, in momentele in care Sfantul Parinte a slujit aproape singur in imensa Bazilica Sfantul Petru. Din cauza restricțiilor impuse de autoritați, oamenii au urmarit ceremonia din casele…

- Cele mai accesate retele de socializare din lume, Facebook si Instagram, au sters inregistrarile video cu presedintele brazilian Jair Bolsonaro, dupa ce acesta a facut o baie de multime. Facebook a precizat ca imaginile transmit un mesaj gresit cu privire la pandemia de coronavirus, informeaza marti…

- Cu toate ca Sao Paulo, cel mai populat oras din America de Sud, a intrat in carantina, presedintele brazilian Jair Bolsonaro a denuntat marti o „isterie” in jurul pandemiei COVID-19 si a facut apel la mentinerea activitatilor economice.

- CORONAVIRUS. Jair Bolsonaro (65 de ani), președintele Braziliei, a oferit duminica seara un interviu in care a minimalizat pericolele pandemiei de coronavirus cu care se confrunta intreg mapamondul. Bolsonaro a fost nemulțumit din cauza faptului ca guvernanții din Rio de Janeiro și Sao Paulo, care…

- Steagurile oficiale ale celor celor 166 de tari care au inregistrat cazuri de coronavirus au fost proiectate miercuri in timpul unei slujbe de rugaciune, fara public, oficiata pentru toti bolnavii din lume la Sanctuarul Cristo Redentor (Cristos Mantuitorul), statuia uriasa care vegheaza de pe muntele…

- Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, a fost testat pozitiv la infectia cu COVID-19, el fiind primul sef de stat in aceasta situatie.Nimic nu e sigur in afara de moarte si taxe, spune un celebru motto american.