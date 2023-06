Tribunalul Iași a decis! Poate începe judecata în dosarul lui Costel Alexe Tribunalul Iași a validat modalitatea de obținere a probelor și intreaga cercetare penala in mega-dosarul de corupție al președintelui CJ Iași Costel Alexe și a stabilit, nedefinitiv, ca judecarea acestuia poate incepe. „In temeiul art. 342 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 36 alin. 1 lit. c) din Codul de procedura penala si la art. 41 din Codul de procedura penala, constata competen?a materiala si teritoriala a Tribunalului Iasi. In baza disp. art. 345 alin. 1 si alin. 2 Cod procedura penala, respinge exceptiile invocate de catre inculpatii ALEXE COSTEL, APETREI RADU-GABRIEL… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

