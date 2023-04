Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a retrimis procurorilor DNA dosarul care investigheaza modul in care Liviu Dragnea a ajuns la ceremonia de inaugurare a fostului președinte Donald Trump, potrivit minutei de ședința. Decizia poate fi contestata de procurori. In dosar, DNA ii trimisese in judecata in mai 2021 pe…

- Medicul clujean Anca Baculea a caștigat procesul in care a fost data in judecata de Agenția Naționala de Transplant, instituția pe care a condus-o in perioada 2018-2019. Ea a incercat sa dezvaluie mai multe nereguli care au loc cu activitatea de transplant de organe din Romania. Chiar daca a sesizat…

- Fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Patru, va fi audiata la Tribunalul București vineri, 31 martie, ora 12.00, la Tribunalul București. este judecata pentru trafic de influența in legatura cu rezolvarea problemelor firmei Siveco, patronata de Irina Socol, careia i-ar fi pretins…

- Nicolae Badea a fost ocolit de justitie in dosarul transferurilor dar are probleme intr-un dosar cu fonduri europene. Conform Prosport, Tribunalul București a dispus inceperea judecații pentru Nicolae Badea (74 de ani), fost finanțator la Dinamo, intr-un dosar cu fonduri europene. Alaturi de acesta va fi…

- Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema a finalizat, luni seara, dezbaterile in cazul apelurilor din dosarul de mare corupție al fostului ministru al Finanțelor Sebastian Vladescu, condamnat in prima instanța la opt ani și jumatate de inchisoare cu executare.Alaturi de acesta au mai…