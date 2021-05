Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a produs duminica, 16 mai, in Givat Zeev, la nord de Ierusalim, intr-o sinagoga aflata in construcție, dintr-o așezare evreiasca din Cisiordania ocupata, a declarat serviciul național de ambulanța israelian, potrivit HotNews.ro , care citeaza Reuters. Imaginile de securitate au aratat o…

- Aproximativ 60 de credinciosi au fost raniti duminica, dupa ce o tribuna s-a prabusit intr-o sinagoga, intr-o asezare evreiasca din Cisiordania ocupata, a informat serviciul de ambulanta israelian Magen David Adom, relateaza Reuters. Unele persoane se afla in stare critica.

- Tensiunile dintre israelieni și palestinieni nu se concentreaza doar la Ierusalim și Tel Aviv. Descendenți ai palestinienilor care au ramas pe pamantul lor dupa crearea statului eveu, in 1948, arabii israelieni reprezinta aproximativ 20% din populația Israelului. Premierul israelian Benjamin Netanyahu…

- Doua persoane au fost impușcate, luni, in fața unui spital din Paris, a declarat agenției Reuters o sursa din cadrul poliției din capitala Franței. Potrivit sursei, una dintre persoane a murit iar alta este ranita și tratata la spitalul Henry Dunant, unitatea medicala in fața careia a fost impușcata.…

- Forte guvernamentale mozambicane au preluat controlul asupra orasului de coasta Palma, situat in apropierea de proiectul unei instalatii de gaze naturale al gigantului francez Total, anunta un purtator de cuvant al armatei si un reprezentant al provinciei, relateaza Reuters. ”Am incheiat curatarea…

- Doi atentatori sinucigași s-au aruncat in aer in curtea unei biserici din Indonezia. Credincioșii catolici se aflau in biserica și participau la slujba de Florii in momentul producerii exploziei. 14 persoane au fost ranite, iar atacatorii au murit anunța Reuters. Incidentul s-a produs duminica…

- Forțele de securitate din Myanmar ar fi deschis focul la centrul cultural al SUA din capitala Myanmar, Yangon, însa nu s-au înregistrat raniți, a transmis un purtator de cuvânt al ambasdei citate de Reuters. Incidentul are loc în condițiile în care protestatarii au sfidat…

- Potrivit Ministerului pentru situatii de urgenta, preluat de Reuters, patru din cele sase persoane aflate la bord au murit, iar doua au suferit rani si au fost internate in spital.Avionul venea din capitala Nur-Sultan. Comunicarea cu Antonov-26 a incetat in jurul orei locale 17:20 (11:20 GMT) "in timpul…