Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat ca șoferii vor putea circula in partea de sud a Centurii Capitalei incepand cu 2023. Drula a precizat la Digi24 ca o porțiune din șoseaua ocolitoare, cuprinsa intre DN6 și Ieșirea Olteniței, ar putea fi gata chiar mai devreme, pana la finalul anului…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta ca termenul de finalizare pentru inelul sudic al Centurii ocolitoare a municipiului Bucuresti este anul 2023, dar ca una dintre firmele care lucreaza acolo a promis ca va termina un tronson inainte de finalul anului viitor. Pe inelul din nordul Capitalei…

- Politicienii, nu copiii, spun lucruri trasnite! Catalin Drula vrea sa fie și el in lumina reflectoarelor și, dupa ce a anunțat autostrazi pentru Romania, acum se lauda cu numarul de calatori care circula zilnic cu trenul de la Otopeni la Gara de Nord a crescut la 600, de la 200 in urma cu doua luni,…

- Numarul de calatori care circula zilnic cu trenul de la Otopeni la Gara de Nord a crescut la 600, de la 200 in urma cu doua luni, in conditiile in care traficul la Otopeni este de 10.000 de pasageri zilnic, a aratat luni seara ministrul Transporturilor, Catalin Drula. "Trenul spre aeroport…

- In aceasta vara, vom avea 12 perechi de trenuri InterRegio de la CFR Calatori pe relatia Bucuresti Constanta ldquo;Trenurile Soarelui" . La acestea se vor se adauga inca 7 perechi de trenuri de la operatorii privati Softrans, Regio Calatori, Transferoviar Calatori si Astra Trans Carpatic.Ministrul Transporturilor…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, anunta ca au fost depuse patru oferte pentru documentatia tehnica a viitoarei autostrazi Fagaras - Brasov, ceea ce reprezinta "inca un pas pentru a circula civilizat" intre cele doua localitati. "Inca un pas pentru a circula civilizat intre…

- Sindicatul de la Metrou ameninta ca maine va tine in depouri 10 trenuri Magistrala 5. Foto: Razvan Stancu. Sindicatul de la Metrou ameninta ca mâine tine în depouri 10 trenuri din cele 80 câte circula zilnic în Bucuresti Magazinele din spatiile…

- In anii `80 bistrițenii ajungeau mai repede cu trenul decat acum dintr-un capat in altul al județului. Mai mult, pe unele rute ai șanse sa ajungi mai repede cu bicicleta la destinație decat cu trenul… Potrivit unei analize hotnews.ro, pe liniile unde nu s-au facut modernizari vitezele medii ale trenurilor…