- Un tren cu elevi de la Școala 195 din Capitala a ramas blocat in camp, langa Pașcani, in județul Iași, de peste o ora. Cei 40 de copii mergeau intr-o tabara in Moldova, cu trenul InterRegio care s-a defectat. Reprezentantii CFR Calatori spun ca locomotiva s-ar fi stricat din cauza unei fluctuatii de…

- Compania Nationala de Cai Ferate ‘CFR’ SA informeaza ca au fost finalizate lucrarile de racordare a liniei Bucuresti Nord – Urziceni la podul de cale ferata care supratraverseaza DN1A, circulatia trenurilor spre Urziceni – Slobozia – Buzau fiind reluata pe linia directa, prin Mogosoaia. Primele trei…

- Un tanar din Vaslui a fost trimis in judecata de procurori, fiind acuzat ca a creat un prejudiciu CFR Calatori de 8 lei. Cheltuielile de judecata, aferente urmaririi penale si cercetarii judecatoresti, au fost de 50 de ori mai mari. Cosmin Samson (21 ani) a fost anchetat de procurorii Parchetului de…

- In baza noii legislatii privind parteneriatul public-privat (PPP), Guvernul va construi autostrazile Alexandria-Lugoj, Targu Neamt - Iasi - Ungheni si Ploiesti-Rasnov, dar si Spitalul Republican, si va lansa in operare 15 spitale CFR, a anuntat marti vicepremierul Viorel Stefan. „Autostrada…

- Zona barierei BJATM va fi reabilitata Compania Naționala de Cai Ferate – CFR SA va reabilita zona barierei BJATM (langa Comat SA). Astfel, de pe 21 mai, ora 8.00, pana pe 3 iunie, ora 18.00, vor fi facute lucrari de refacere a terasamentului, precum și de inlocuire a traverselor, șinelor de cale ferata…

- O problema veche de 5 ani, dar ramasa nerezolvata, revine in atenția opiniei publice. Este vorba despre reintroducerea trenurilor de calatori pe ruta Slobozia Veche-Țandarei. Mai mulți ialomițeni din localitațile in garile carora acest tren oprea au semnat o petiție on-line, prin care solicita redeschiderea…