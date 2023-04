Trenul de Huși, între reacții vehemente și versuri sentimentale REACȚII… Și dupa 11 ani de cand trenul de Huși a plecat din gara locala fara a se mai intoarce, localnicii continua sa vorbeasca despre nedreptatea facuta acestei zone, prin desființarea transportului feroviar. Unii, revoltați, arata cu degetul spre politicieni, alții spre oamenii de afaceri cu firme de microbuze, iar unii, mai sentimentali, scriu din […] Articolul Trenul de Huși, intre reacții vehemente și versuri sentimentale apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

