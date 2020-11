Stiri pe aceeasi tema

- ”Am revitalizat proiectele feroviare din zona metropolitana a Bucurestiului. Primul pachet de proiecte va fi finalizat in luna decembrie acest an si ma refer la conexiunea feroviara intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni prin modernizarea liniei de cale ferata intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni,…

- ​Din 12 decembrie vor începe sa circule trenurile între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, dar nu se știe nici acum la ce interval vor circula aceste trenuri și daca va opera și o companie privata. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spune ca CFR Infrastructura analizeaza cererile de…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la deplasarea test cu trenul pe conexiunea feroviara Gara de Nord - Aeroport 'Henri Coanda'. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la finalul deplasarii, seful statului va sustine o declaratie de presa.La deplasarea test cu trenul pe conexiunea…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, considera ca linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul Otopeni va fi data in folosinta din data de 12 decembrie. "Eu am fost astazi intr-o proba-test, intr-o verificare pentru tot ceea ce credem noi ca se va intampla undeva…

- "Eu am fost astazi intr-o proba-test, intr-o verificare pentru tot ceea ce credem noi ca se va intampla undeva la sfarsitul lunii octombrie, cand vom finaliza cei 8 kilometri de linie dubla. De la Gara de Nord pana la Otopeni sunt 19,5 kilometri. Pe 8 kilometri intre Mogosoaia si Balotesti se modernizeaza…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul Otopeni va putea fi folosita de calatori din data de 12 decembrie 2020."Din 12 decembrie, din acel moment, de la Gara de Nord la Otopeni, sau de la Otopeni la Gara de Nord, vom parcurge cei 19,5 kilometri…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, considera ca linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul Otopeni va fi data in folosinta din data de 12 decembrie."Eu am fost astazi intr-o proba-test, intr-o verificare pentru tot ceea ce credem noi ca se va intampla…

- Scandalul accidentului in care a fost implicat recent ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, a agitat foarte mult apele in PNL, dar și in Palatul CFR de langa Gara de Nord. Unii politicieni au cerut chiar demisia lui Lucian Bode. Dar ceea ce se știe mai puțin este…