Trenu românesc ce poate merge cu 120 km/h e gata de omologare Un tren produs la Pașcani, in județul Iași, este pregatit pentru omologare. Poate atinge o viteza de 120 kilometri pe ora și are o capacitate de 164 de locuri. Ar urma sa circule insa pe cai ferate pe care viteza medie este de 30 de kilometri pe ora. Autotrenul construit de Electroputere Pașcani a trecut de ultimele teste și e pregatit pentru omologare. Construcția trenului de mare viteza a inceput in urma cu patru ani. Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: Pe exterior, trenul este decorat cu motive tradiționale romanești, iar la interior sunt standarde de cea mai inalta calitate. Are o lungime de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

