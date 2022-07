Stiri pe aceeasi tema

- Trucul cu banda izolatoare pe numarul de inmatriculare a devenit viral pe TikTok. Șoferii care recurg la o astfel de metoda ar putea sa se aleaga cu dosar penal, pentru ca fapta reprezinta o infractiune.

- Soferii care nu vor detine polita de asigurare obligatorie RCA vor primi amenzi de 10 ori mai mari. Acum, ele variaza intre 150 si 300 de lei, dar pot ajunge la sume intre 1500 și 3000 de lei, adica de 10 ori mai mari, dupa intrarea in vigoare a unor modificari legislative aprobate de Guvern. Pe linga…

- Vești IMPORTANTE! Toți șoferii ar putea fi sancționați in cazul in care nu vor fi in regula cu aceste documente. Conducatorii auto care vor incalca noile reguli risca sa primeasca amenzi URIAȘE de mii de lei din partea autoritaților. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Concertul de manele al lui Florin Salam a adus amenzi uriașe. Manelistul, Prințesa de Aur și Luis Gabriel au susținut un concert de zile mari, concert cu numele „Fara dedicații”. Evenimentul mare a avut loc miercuri seara, la Piața Obor.

- LOVITURA dura pentru șoferii romani! Aceștia vor primi amenzi USTURATOARE in cazul in care vor face aceasta greșeala cand se afla la volan pe drumurile din Romania. Cea mai dura sancțiune pentru conducatorii auto este suspendarea permisului de conducere pentru o perioada foarte lunga de timp... Citește…

- Divizia din Statele Unite a Mercedes-Benz recheama 292.000 de vehicule ML, GL si R-Class, fabricate intre 2006 si 2012, din cauza problemelor de franare, indemnand proprietarii inceteze imediat sa le mai conduca, transmite Reuters. Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi…

- La data de 12 mai a.c., politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta, impreuna cu reprezentanti ai R.A.R., au efectuat actiuni pe linia identificarii autovehiculelor care prezinta defectiuni pe drumurile publice. Astfel, politistii au aplicat 8 sanctiuni contraventionale in valoare de peste 5.000…

- Lovitura DEVASTATOARE pentru milioane de șoferi romani! Toți cei care nu vor plati la timp aceasta TAXA, vor primi amenzi usturatoare din partea autoritaților competente. Plata se poate efectua și online. IMPORTANT! Exista un termen limita pentru efectuarea plaților. Citește mai multe AICI și vezi…