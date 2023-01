Stiri pe aceeasi tema

- In general, luna februarie este asociata cu perioada in care iubirea este pusa pe primul plan, avand in vedere ca este sarbatorit Sfantul Valentin, iar mai apoi Dragobetele. Cu toate acestea, urmatoarea perioada nu va fi una deloc placuta pe plan personal pentru patru zodii.

- Viața amoroasa se schimba in mai bine in cazul uneia dintre zodii in luna ianuarie. La finalul lunii, nativii acestei zodii ar putea avea parte de un moment cheie in relația lor cu partenerul. Lucrurile merg bine și ar putea sa aiba loc o cerere in casatorie.

- Trei zodii vor avea parte de o surpriza uriașa in luna februarie, deoarece nativele nascute sub aceste semne vor și cerute in casatorie. Luna iubirii ii duce pe nou drum in viața alaturi de partenerul de viața, langa care vor trai o poveste frumoasa de dragoste eterna.

- CARAȘ-SEVERIN – Operatorul județean de apa pregatește un nou proiect de modernizare care, sub denumirea generica de „digitalizare“, se va ocupa de tot ce ține de consum, pierderi, contorizare și facturare! Ultima etapa locala a unei finanțari europene, de aproape 10 milioane de lei, a fost votata, luni,…

- Perioada sarbatorilor nu este una fericita pentru toata lumea. Teri zodii sunt mai predispuse la nefericire in luna decembrie. Pentru acești nativi, lucrurile nu s-au așezat cum ș-ar fi dorit la final de an, dar nu trebuie sa-și piarda speranța.

- Perioada aceasta aduce schimbari astrale care influența viețile unor nativi. Soarele va intra in zodia Sagetatorului, astfel ca va influența diferite situații de viața. Citește Horoscop 23 Noiembrie pentru a afla daca te afecteaza in vreun fel contextul astral. Horoscop 23 Noiembrie BERBEC Ai o intalnire…

- Finalul de an este o perioada de evaluare, de renuntare la aceeași autoizolare in rutine, preconceptii, limitari, care ți-au ingradit spațiul de trait, de gandit, de simtit Finalul de an este o perioada de evaluare, de renuntare la aceeași autoizolare in rutine, preconceptii, limitari, care ți-au ingradit…

- Vești bune pentru doua zodii din horoscop! Acești nativi se vor bucura de cea mai frumoasa perioada de pana acum, iar cei care se afla intr-o relație vor avea parte de fericire și vor fi surprinși cu o cerere in casatorie pana la finalul anului. Iata care sunt nativii norocoși pe plan sentimental!