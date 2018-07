Stiri pe aceeasi tema

- Muzicieni, acrobati si jongleri vor impanzii in acest week-end municipiul Satu mare. Incepe editia din acest an al Festivalului Muzicii de Strada. Printre noutațile ediției din acest an este construirea unei scene plutitoare pe Someș. Scenele vor fi construite incepand de joi, 12 iulie. Reprezentațiile…

- Festivalul Cetatea Copiilor, un eveniment unic in Romania, care se desfașoara la Alba Iulia in perioada 1-3 iunie, a inceput. Programul de anul acesta este un nou prilej de bucurie pentru cei mici, dar si pentru cei care inca nu au uitat ce inseamna joaca. Organizatorii au dorit, ca de fiecare data,…

- Festivalul Cetatea Copiilor, un eveniment unic in Romania, se desfașoara la Alba Iulia in perioada 1-3 iunie. Programul de anul acesta este un nou prilej de bucurie pentru cei mici, dar si pentru cei care inca nu au uitat ce inseamna joaca. Organizatorii au dorit, ca de fiecare data, sa atraga atentia…

- Festivalul Cetatea Copiilor, un eveniment unic in Romania, se desfașoara in perioada 1-3 iunie in Cetatea Alba Iulia, fiind un nou prilej de bucurie pentru cei mici, dar si pentru cei care inca nu au uitat ce inseamna joaca. Organizatorii au dorit, ca de fiecare data, sa atraga atentia asupra unei teme…

- Organizatorii turneului de la Roland Garros au anunțat programul zilei de duminica(27 mai), prima in care vor putea fi urmarite meciuri de pe tablourile principale ale celui de-al doilea Grand Slam al anului. Romania va avea o singura reprezentanta in intrecerile de maine, Alexandra Dulgheru, venita…

- ”Cupa Vrancea – In memoriam Tomița Lazar” la taekwondo, inițiata și organizata de Adras Taekwondo Focșani in parteneriat cu DJST Vrancea și Municipiul Focșani, și ajunsa la ediția a șaptea, va incepe in Sala Polivalenta sambata, 12 mai, de la ora 9:00 și va continua pana in jurul…

- Traditionala manifestarea ”Ziua Bunei Vecinatati” se va desfasura sambata, 12 mai, in municipiul Sighetu Marmatiei. Prefectul Vasile Moldovan a declarat ca evenimentul cultural-artistic organizat de Institutia Prefectului-Judetul Maramures, Consiliul Judetean Maramures, Primaria Sighetu Marmatiei este…

- Show-ul aviatic va debuta sambata, pe data de 26 mai, si va oferi un spectacol de acrobatii aeriene oferite de cei de la Hawks of Romania. De asemenea, cei prezenti ii vor putea vedea si pe cei din echipa Romaniei la parasutism, Blue Wings, precum si pe planoristii de la White Wings. Programul de zbor…