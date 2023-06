Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cluburi din Liga 1 n-au aplicat pentru licența de Europa: U Cluj, Petrolul, Hermannstadt, Chindia și Mioveni. Gazeta a aflat de ce primele doua au spus pas, deși „șepcile roșii” sunt in finala Cupei, iar „lupii galbeni” sunt pe locul 2 in play-out, care asigura calificarea in semifinala barajului…

- Luptatoarea Ecaterina Paduraru a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de taekwon-do ITF, care s-a desfașurat la Cluj. Ea s-a remarcat la proba sparring seniori, categoria de greuate +75 kg. Ecaterina mai este premianta cu argint la Cupa Mondiala din 2016 și cu bronz la Cupa Europeana din…

- Viorel Moldovan (50 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a analizat situația campioanei Romaniei, CFR Cluj, in urma infrangerii suferite de ardeleni luni seara, scor 1-3, pe terenul Rapidului, in runda a 6-a din play-off-ul Superligii. Fostul internațional considera ca se termina un ciclu…

- Roxana Hulpe iși va boteza in curand fetița. Prezentatoarea Știrilor Pro TV și Bogdan Radulescu, soțul ei care e fondator UNTOLD și Neversea, vor organiza evenimentul tocmai la Cluj. La trei luni de cand a devenit mama, Roxana Hulpe e mai implinita ca niciodata. Invitata recent in emisiunea lui Catalin…

- Piesa de teatru „Cerere in casatorie” – produsa la Bistrița de trei actori foarte buni din oraș – se joaca din nou la Palatul Culturii. Cei care nu au apucat sa vada piesa la sfarșitul lui martie, cand a avut loc premiera, au o șansa miercuri, 3 mai, de la ora 19.00. Prețul unui bilet – 30 de lei. Bilete…

- Seara trecuta s-a produs un accident rutier in localitatea Jucu de Sus, judetul Cluj. Un microbuz cu 14 pasageri a ajuns in sant, iar 6 victime au fost transportate la spital. Din primele cercetari s-a constatat ca o tanara in varsta de 22 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, care circula cu autoturismul…

- In cursul zilei de ieri, politistii satmareni au fost sesizați despre producerea unui accident de munca, la o societate comerciala din municipiu. Un barbat de 53 de ani, domiciliat in județul Cluj, in calitate de angajat al unei societați comerciale, ar fi manevrat sistemul hidraulic al unui autovehicul…