Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sacalaz, au identificat patru tineri cu varste cuprinse intre 16 și 22 de ani, banuiți ca l-au batut pe un barbat in parcul din comuna Cenei. Trei dintre suspecti au fost retinuti pentru 24 de ore. Miercuri, 28 iulie, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii…

- Polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Campia Turzii, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Turda, au pus in executare trei mandate de percheziție, in județele Cluj și Mureș, la locuințele a trei barbați banuiți de proxenetism.Din cercetari a reieșit faptul ca, in perioada martie – iulie…

- Politistii Sectiei 8 Politie Rurala Iana au retinut sase barbati , acuzati de comiterea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie (IPJ) Vaslui. ‘In urma cercetarilor efectuate, politistii barladeni au stabilit…

- Politistii Orasului Darmanesti au retinut trei tineri cu varste cuprinse intre 19 si 25 de ani, toti din localitate, fiind banuiti de comiterea infractiunilor de amenintare si distrugere. La data de 27 iunie a.c., in jurul orei 19.30, politistii din Darmanesti au fost sesizati de catre un barbat de…

- Iulia Berciu, o tanara care urmeaza cursurile Liceului Teoretic „Ioan Jebelean” din Sannicolau-Mare, este caștigatoarea din Romania a concursului european de traducere Juvenes Translatores, a anunțat reprezentanța Comisiei Europene in Romania. „In total, la concurs au participat 2.800 de participanți…

- O bataie generala intre mai multi barbati s-a iscat, sambata noapte, intr-un club din Iași. Dupa mai multe discuții contradictorii, mai mulți tineri au inceput sa-și imparta pumni și picioare și sa arunce cu ce le venea in cale. Polițiștii au deschis o ancheta, iar patru tineri au fost reținuți. UPDATE…

- Doi barbați sunt banuiți ca au furat din mai multe biserici bani, vin liturgic și o cruce. Furturile au avut loc timp de trei zile in zona Caransebeș. Potrivit IPJ Caraș-Severin, doi barbați de 23 și 29 de ani sunt banuiți de comiterea mai multor furturi și tentative de furt din unitați de cult din…

- SCANDAL in Șard: Doi tineri, REȚINUȚI de polițiști dupa ce s-au baut și amenințat pe strada. Unul din ei a ajuns la spital SCANDAL in Șard: Doi tineri, REȚINUȚI de polițiști dupa ce s-au baut și amenințat pe strada. Unul din ei a ajuns la spital Doi tineri din comuna Ighiu au fost reținuți de polițiști…